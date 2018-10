Lotte plant massive Investitionen und Einstellung

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensgruppe Lotte will in den nächsten fünf Jahren 50 Billionen Won (44 Milliarden Dollar) neu investieren und 70.000 Arbeitsplätze schaffen.Die entsprechenden Pläne gab Lotte am Dienstag bekannt. Anlass für die massiven Investitions- und Beschäftigungspläne ist die Forderung ihres Chefs Shin Dong-bin, nach Wegen zu suchen, dass Lotte zur Entwicklung der Volkswirtschaft beitragen und ein nachhaltiges Wachstum erzielen könne. Shin kehrte im Oktober in die Geschäftsführung zurück, nachdem er wegen Korruptionsvorwürfen acht Monate lang im Gefängnis gesessen hatte.Lotte will im kommenden Jahr zunächst etwa zwölf Billionen Won (10,6 Milliarden Dollar) einsetzen. Das stellt eine Rekordinvestition dar.Das Konglomerat will neue Investitionen in der Vertriebssparte auf die Verstärkung seiner Online-Kompetenz konzentrieren. Im Chemiebereich will Lotte seine Anlagen in Südkorea, Indonesien und den USA ausbauen.