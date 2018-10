Nordkorea verlängert erneut Aufführung von Massengymnastik

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Aufführung einer anlässlich des Gründungsjubiläums seines Regimes präsentierten Massengymnastik ein weiteres Mal verlängert.Nordkorea führt seit dem 9. September anlässlich des 70. Gründungsjubiläums im Stadion Erster Mai in Pjöngjang die Massengymnastik „Glänzendes Vaterland“ auf, bei der die Geschichte des nordkoreanischen Regimes dargestellt wird.Koryo Tours, ein in Peking ansässiges Reisebüro für Nordkorea-Touren, gab am Montag auf seiner Webseite bekannt, dass es über die Verlängerung der Aufführung bis 4. November unterrichtet worden sei.Wie verlautete, sei ursprünglich geplant gewesen, dass die Aufführung am 10. Oktober, dem Gründungstag der Arbeiterpartei, zu Ende gehe. Der Auftritt war dann bis 27. Oktober verlängert worden.