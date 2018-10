KBS Gastgeber von internationaler Rundfunkkonferenz

Photo : YONHAP News

KBS ist Gastgeber einer internationalen Rundfunkkonferenz.Vertreter von öffentlichen Rundfunkanstalten aus der ganzen Welt wie BBC und NHK wollen in Seoul über Strategien sprechen, wie sie in der sich schnell wandelnden Medienlandschaft überleben können.Die Konferenz von Public Broadcasters International (PBI) wurde am Dienstag eröffnet und dauert drei Tage. Zum Auftakt wurde im KBS-Hauptquartier über die Agenda gesprochen, im Anschluss an einen Empfang gab es ein Konzert.Die offizielle Eröffnungszeremonie sowie Vorträge und Diskussionen finden heute in einem nahe gelegenen Hotel statt.Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Der nächste Big Bang der Medien: Strategische Initiativen für miteinander verbundene Plattformen". Unter anderem sollen die Themen Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz im Zeitalter des digitalen Rundfunks beleuchtet werden.Auch über maßgeschneiderte Angebote für die Hörer, je nach deren Bedarf und Geschmack, soll diskutiert werden.