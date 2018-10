Regierungsvertreter hält Erklärung von Kriegsende binnen Jahresfrist für möglich

Photo : KBS News

Nach Einschätzung in südkoreanischen Regierungskreisen kann der Koreakrieg noch dieses Jahr für beendet erklärt werden, auch wenn der zweite USA-Nordkorea-Gipfel erst im kommenden Jahr stattfindet.Das sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter, der Washington besuchte.Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, angedeutet, dass der zweite USA-Nordkorea-Gipfel Anfang nächsten Jahres stattfinden könnte. Laut dem südkoreanischen Beamten sei dies in Anbetracht der Zwischenwahlen in den USA und der Vorbereitungen möglich.Fortschritte im Zuge der Vorbereitungen des Gipfels zwischen Nordkorea und den USA könnten auch den Boden für einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul bereiten, hieß es weiter.Er fügte hinzu, dass noch kein Zeitpunkt und Ort für von US-Außenminister Mike Pompeo vorgeschlagene hochrangige Gespräche zwischen Pjöngjang und Washington feststehe, da Nordkorea nicht geantwortet habe. Getrennt davon würden Verhandlungen zwischen dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea-Politik, Stephen Biegun, und der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choe Son-hui aber in jedem Fall zustande kommen.Zur Aufnahme der Bauarbeiten an der innerkoreanischen Eisenbahn- und Straßenverbindung hieß es, die Diskussionen zwischen Seoul und Washington verliefen gut. Es werde bald eine gute Nachricht geben.