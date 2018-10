Delegation russischen Außenministeriums besucht Nordkorea

Photo : YONHAP News

Eine Delegation des russischen Außenministeriums ist nach Pjöngjang gereist.Die Delegation der Abteilung für internationale Organisationen unter Leitung des stellvertretenden Direktors Michael Aghasandyan sei am Montag in Pjöngjang eingetroffen, berichtete die Nachrichtenagentur Tass am Dienstag und zitierte eine Meldung der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA.Die Delegation werde sich bis Freitag in Nordkorea aufhalten. Während des Besuchs seien mehrere Gespräche mit Vertretern des nordkoreanischen Außenministeriums geplant, hieß es.