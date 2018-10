Jahresversammlung koreanischer Unternehmer aus aller Welt eröffnet

Photo : YONHAP News

Koreanische Unternehmer aus aller Welt sind zu einer Jahresversammlung zusammengekommen.Die 17. World Korean Business Convention wurde am Dienstag im Kongresszentrum Songdo Convensia in Incheon eröffnet. Die Tagung dauert bis zum 29. Oktober.Daran nehmen 3.500 Personen teil, darunter koreanische Geschäftsleute in 60 Ländern und Unternehmer in Südkorea.Präsident Moon Jae-in sagte in seiner Gratulationsrede, dass in den Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea innerhalb einer kurzen Zeit einem Wunder gleichende Fortschritte erzielt worden seien. Sollten beide Koreas eine Wirtschaftsgemeinschaft verwirklichen, könnten das koreanische Volk und die Wirtschaft einen Sprung nach vorne machen. Die Regierung werde Unterstützung leisten, damit koreanische Unternehmer noch stärker zum Wohl der südkoreanischen und globalen Wirtschaft beitragen könnten.