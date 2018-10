Regierung will Mineralölsteuern senken und 59.000 Arbeitsplätze schaffen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Mineralölsteuern zeitweilig um 15 Prozent senken.Das beschloss die Regierung bei einer Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister am Mittwoch.Die Steuersenkung wird am 6. November in Kraft treten und sechs Monate lang gelten. Damit sollen Einmannbetriebe und Geringverdiener angesichts ihrer Schwierigkeiten wegen des gestiegenen Ölpreises und der schwachen Binnennachfrage entlastet werden. Benzin verbilligt sich durch den Beschluss um 123 Won pro Liter und Diesel um 87 Won.Die Regierung hatte ursprünglich eine zehnprozentige Senkung erwogen, beschloss jedoch eine stärkere Reduzierung, damit die Bürger den Effekt besser spüren können.Zugleich entschied sich die Regierung, 59.000 kurzfristige Arbeitsplätze bei Regierungsbehörden und öffentlichen Institutionen zu schaffen.