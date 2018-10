Zahl der Geburten im August auf Rekordtief gefallen

Die Zahl der Neugeborenen in Südkorea ist im August auf ein Rekordtief gefallen.Nach Angaben des Statistikamtes wurden im August 27.300 Kinder geboren. Das sind 9,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde der niedrigste Stand in einem August verbucht, seit die monatlichen Statistiken über die Geburtenzahl im Jahr 1981 eingeführt worden waren.Die Geburtenzahl ging im Vorjahresvergleich den 33. Monat in Folge zurück. Den 29. Monat in Folge wurde der Tiefststand in dem betreffenden Monat verzeichnet.Die Behörde nannte den stetigen Rückgang der Einwohnerzahl in ihren früheren Dreißigern als wichtigsten Grund für die schrumpfende Zahl der Geburten.