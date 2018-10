Indischer Premier Modi erhält Seouler Friedenspreis

Photo : YONHAP News

Der indische Premierminister Narendra Modi wird Träger des 14. Seouler Friedenspreises.Das gab die Prüfungskommission des Friedenspreises auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Seoul bekannt.Die Kommission habe bei ihrer Entscheidung das Wachstum der indischen Wirtschaft und der Welt durch die „Modinomics“, die Wirtschaftspolitik von Premier Modi, seine Maßnahmen gegen Korruption sowie die Währungsreform und die Außenpolitik berücksichtigt. Er habe somit einen großen Beitrag für den Weltfrieden geleistet, hieß es.Modi ist der zweite amtierende Regierungschef nach der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der den Friedenspreis erhält. Merkel war im Jahr 2014 Preisträgerin.Die Preisverleihung werde möglichst bald abgehalten, fügte das Komitee hinzu.Der Seouler Friedenspreis wurde 1990 in Anerkennung des Geistes der Olympischen Spiele 1988 in Seoul ins Leben gerufen und wird alle zwei Jahre vergeben.