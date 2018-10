Incheon-Platz entsteht in Sankt Petersburg

Photo : YONHAP News

In der russischen Stadt Sankt Petersburg ist ein Incheon-Platz entstanden.Die Stadt Incheon teilte am Mittwoch mit, dass in Kronstadt ein 1.000 Quadratmeter großer Incheon-Platz fertiggestellt worden sei. Sankt Petersburg, eine Partnerstadt Incheons, habe nach dessen Entwurf den Platz gebaut und sämtliche Kosten hierfür übernommen.Die russische Stadt will im Oktober nächsten Jahres einen 13.000 Quadratmeter großen Incheon-Park errichten.Beide Städte schlossen im Jahr 2010 eine Partnerschaft. Im darauf folgenden Jahr richtete Incheon einen Sankt Petersburg-Platz ein.