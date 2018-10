Wirtschaft Eisenbahnergewerkschaft plant erste Arbeitsniederlegung seit zwei Jahren

Die Eisenbahnergewerkschaft plant ihre erste Arbeitsniederlegung seit zwei Jahren.



Zurzeit finden bei der Bahn Tarifverhandlungen statt.



Die Gewerkschafter beschlossen bei einer Sitzung am Mittwoch drei Streikpläne. Demnach soll es am 8. November ab 9 Uhr zum ersten Streik kommen, ein letzter Streik ist für den 12. November ab 9 Uhr angesetzt worden.



Sollte die Koreanische Eisenbahngesellschaft (KORAIL) anschließend nicht auf die Forderungen reagieren, werde ab dem 20. November ein viertägiger Streik durchgeführt. Über den Termin für eine mögliche dritte Streikrunde müsse noch beraten werden.



Nach Angaben der Gewerkschaft würden rund 8.000 Arbeiter an dem Ausstand teilnehmen. Das seien 40 Prozent der Belegschaft.



Zuletzt hatten die Eisenbahner im Jahr 2016 für die Rekorddauer von 72 Tagen ihre Arbeit niedergelegt.