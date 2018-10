Vertreter öffentlich-rechtlicher Sender besuchen demilitarisierte Zone

Photo : KBS News

Eine internationale Konferenz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten geht am Donnerstag zu Ende.Am letzten Tag der Konferenz von Public Broadcasters International (PBI) 2018 in Seoul diskutieren Spitzenvertreter von Medienanstalten aus über 20 Ländern wie BBC und NHK darüber, wie junge Zuschauer für die Programme begeistert werden können. Sie werden nach geeigneten Rollen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks suchen.Die von KBS ausgerichtete dreitägige Konferenz wird mit einem Besuch in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Koreas abgeschlossen.Bei der Tagung erörterten die Teilnehmer auch intensiv Wege, mit denen zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel beigetragen werden kann.Auch wurde rege über Zukunftsstrategien für öffentlich-rechtliche Sender im Zeitalter eines starken Wandels der Plattformen diskutiert. Als Lösung wurden die Verstärkung des öffentlichen Charakters und eine technologische Innovation präsentiert.