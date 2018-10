Italien verhängt Millionenstrafe gegen Samsung wegen Leistungsdrosselung

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics und Apple müssen in Italien wegen der Drosselung der Leistungsfähigkeit älterer Smartphones hohe Strafen zahlen.Die italienische Kartellbehörde teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, zehn Millionen Euro Strafe gegen Apple und fünf Millionen Euro Strafe gegen Samsung zu verhängen.Die Behörde hatte im Januar eine Untersuchung zu dem Verdacht eingeleitet, dass beide Unternehmen die Leistung älterer Geräte gezielt drosseln, um Kunden zum Kauf neuer Produkte zu bewegen.Samsung Electronics Italy wies den Verdacht zurück und teilte mit, in die Berufung gehen zu wollen. Samsung habe niemals ein Software-Update angezeigt, um die Leistung des Galaxy Note 4 zu drosseln.