Politik Vizeaußenminister besucht Japan für Diskussion über Stiftung für Trostfrauen

Die südkoreanische Regierung nimmt mit Japan Diskussionen über die Zukunft einer nach einer bilateralen Vereinbarung gegründeten Stiftung zur Unterstützung der sogenannten Trostfrauen auf.



Das Außenministerium teilte mit, dass Vizeaußenminister Cho Hyun am Donnerstag in Japan mit seinem Amtskollegen Takeo Akiba über bilaterale Angelegenheiten einschließlich der Versöhnungs- und Heilungsstiftung beraten werde.



Es wird erwartet, dass Cho sich bei seinem Antrittsbesuch in Japan mit der japanischen Seite austauschen werde, wie mit der Stiftung und den Spenden der japanischen Regierung umgegangen werden sollte.



Die Stiftung wurde im Juli 2016 gemäß einer Einigung zur Frage der früheren Sexsklavinnen der japanischen Armee gegründet, die Seoul zur Regierungszeit von Ex-Präsidentin Park Geun-hye mit Tokio unterzeichnete. Japan zahlte eine Milliarde Yen in die Stiftung ein.



Die Moon Jae-in-Regierung beschloss die Auflösung der umstrittenen Stiftung. Präsident Moon deutete bei seinem Treffen mit Japans Premierminister Shinzo Abe im September in New York die Auflösung an. Japan spricht sich gegen die Auflösung der Stiftung aus und fordert Seoul auf, die Einigung zur Trostfrauenfrage aufrichtig umzusetzen.