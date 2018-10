Koreaner feiern Dokdo-Tag

Photo : YONHAP News

Am heutigen 25. Oktober wird der Dokdo-Tag gefeiert.Der Dokdo-Tag wurde eingeführt, um an ein Edikt des Kaiserreichs Korea zu erinnern, in dem Dokdo als der Insel Ulleung zugehörig bestimmt wurde. Das Edikt wurde am 25. Oktober 1900 erlassen.Aus diesem Anlass führt VANK, ein Netzwerk von Cyberdiplomaten, heute eine Kampagne durch, um die Felseninseln in sozialen Netzwerken weltweit bekannt zu machen.Digitale Inhalte, die aus Bildern von Unabhängigkeitskämpfern, Dokdo und der Nationalflagge Taegeukigi gestaltet wurden, werden auf der Facebook-Seite (www.facebook.com/vankprkorea) zur Verfügung gestellt. 80 Aufnahmen von Dokdo werden über SNS verbreitet. VANK wird auch darum werben, Bilder von Dokdo als Hintergrundbilder für Smartphones zu verwenden, und auf seine Webseite zur Bekanntmachung von Dokdo im Ausland (maywespeak.com) hinweisen.Die Provinz Nord-Gyeongsang, zu der Dokdo gehört, veranstaltet auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul ein Dokdo-Musikfestival.