Entmilitarisierung der JSA am Grenzort wird heute abgeschlossen

Süd- und Nordkorea sowie das UN-Kommando schließen am Donnerstag den Abzug von Wachposten, Soldaten und Schusswaffen aus der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) am Waffenstillstandortsort Panmunjom ab.Damit werden Schritte zur Entmilitarisierung der Zone abschließend vollzogen, die beide Koreas in ihrem im September unterzeichneten Militärabkommen vereinbart hatten.Die drei Seiten werden am Freitag und Samstag prüfen, ob der Abzug vollständig erfolgt ist.Dann dürfen zivile Besucher und Touristen aus beiden Teilstaaten sowie ausländische Touristen von 9 bis 17 Uhr frei auf beiden Seiten der JSA verkehren. Süd- und Nordkorea werden jeweils bis zu 35 Personen für eine gemeinsame Bewachung der Zone einsetzen, diese werden keine Schusswaffen tragen.Beide Koreas hatten vom 1. bis 20. Oktober die JSA von Minen geräumt. Beide Länder und das UN-Kommando bestätigten dies offiziell.