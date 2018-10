BTS mit koreanischem Kulturorden ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die weltweit beliebte K-Pop-Band BTS ist mit einem koreanischen Kulturverdienstorden ausgezeichnet worden.Grund für die Auszeichnung ist ihr Beitrag zur Verbreitung der koreanischen Popkultur und der koreanischen Schrift Hangeul.Die Verleihung fand am Mittwoch statt. Hierfür kehrte die Boyband, die sich auf einer Auslandstournee befindet, erstmals nach 52 Tagen heim.BTS ist die erste sogenannte Idol-Gruppe und ihre Mitglieder sind zugleich die jüngsten unter den bisherigen Kulturordensträgern in Südkorea.BTS schloss inzwischen die Konzerte in Nordamerika und Europa erfolgreich ab und wird im November in Japan ihre Welttournee fortsetzen.