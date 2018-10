Südkorea strebt Besuch von Unternehmern in Kaesong an

Photo : KBS News

Ein Nordkorea-Besuch von Vertretern der im innerkoreanischen Industriepark Kaesong angesiedelten südkoreanischen Unternehmen wird angestrebt.Das Vereinigungsministerium teilte am Mittwoch mit, man berate mit Nordkorea über einen Besuch von Unternehmern, um ihre Besitztümer zu überprüfen.Der Besuch wird möglicherweise bereits in der kommenden Woche zustande kommen. Wie verlautete, finde derzeit eine letzte Meinungsabstimmung statt.Die südkoreanische Regierung erläuterte, dass der Besuch für die Umsetzung der beim Korea-Gipfel im September unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang gedacht sei. Dies stehe in keinem Zusammenhang mit einer Wiederinbetriebnahme des Industrieparks.Sollte das Vorhaben gelingen, wäre dies der erste Besuch von südkoreanischen Unternehmern in der Industriezone seit deren Schließung vor 32 Monaten.