Politik Parteien einigen sich auf Justizausschuss wegen Skandals um Amtsmissbrauch

Die regierende Minjoo-Partei und drei Oppositionsparteien haben sich auf die Bildung eines unabhängigen Justizausschusses geeinigt.



Das Gremium soll einen Skandal um den früheren Chefrichter des Obersten Gerichtshofs Yang Sung-tae untersuchen.



Die Fraktionschefs von Minjoo-Partei, Bareunmirae-Partei, Partei für Demokratie und Frieden und Gerechtigkeitspartei erzielten die Einigung am Mittwoch und gaben diese heute bekannt. Auch die oppositionelle Freiheitspartei Koreas wurde zur Teilnahme eingeladen.



In das Gremium sollen Ermittler geholt werden, die mit dem Skandal in keinem Zusammenhang stehen.



Die führende Oppositionspartei ist skeptisch, weil sie Zweifel an der Neutralität des Ausschusses hegt, sollten darin bestimmte Richter mitarbeiten.