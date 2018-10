USA: Je früher Denuklearisierung erreicht ist desto eher werden Sanktionen aufgehoben

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat Nordkorea zu einer frühen Denuklearisierung aufgerufen.Je früher die Denuklearisierung erreicht sei desto eher würden die Sanktionen aufgehoben, sagte ein Sprecher am Mittwoch dem US-Auslandssender Voice of America.Der Sprecher war um einen Kommentar dazu gebeten worden, dass Nordkorea, China und Russland den Vorsitzenden des Weltsicherheitsrats um die Weitergabe des Entwurfs einer Erklärung baten, in der eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen gefordert wird.US-Präsident Trump habe sehr deutlich gemacht, dass eine Befreiung von Sanktionen auf eine Denuklearisierung folgen werde. Die Sanktionen würden vollständig in Kraft bleiben, sollte Nordkorea nicht atomar abrüsten, fügte der Sprecher hinzu.Die USA hätten nach weiteren Angaben des Sprechers die Panmunjom-Erklärung bei ihrem Gipfel mit Nordkorea in Singapur bekräftigt, weil ein Fortschritt in den innerkoreanischen Beziehungen und Fortschritte bei der Denuklearisierung im Gleichschritt erfolgen müssten.