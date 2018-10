Politik Bürgergruppen kritisieren Regierung und Parlament wegen unzureichender Reformen

Bürgerorganisationen haben die Regierung und das Parlament wegen der unzureichenden Erfüllung der Reformforderungen der Bürger seit den Kerzenlicht-Demonstrationen vor zwei Jahren kritisiert.



Das Organisationskomitee für das zweite Jubiläum des Beginns der Kerzenlicht-Demonstrationen für den Rücktritt der damaligen Präsidentin Park Geun-hye gab am Mittwoch in Seoul eine Pressekonferenz.



Das Komitee kritisierte dabei, dass die Regierung und die Nationalversammlung der Forderung der Bürger entgegenträten, in die Zeit einer neuen Gesellschaft zu schreiten.



Die südkoreanische Gesellschaft widersetze sich seit den Kerzenlicht-Demonstrationen der bislang fortgesetzten Unterdrückung und fördere eine qualitative Entwicklung der Demokratie. Die Nationalversammlung habe jedoch jedesmal verhindert, dass die Reformwünsche der Bürger institutionalisiert werden, betonte das Komitee.



Die amtierende Regierung handele nicht anders als die Vorgängerregierung, kritisierte das Komitee weiter und verwies dabei auf die Aufrechterhaltung der Einigung mit Japan zur Trostfrauenfrage und die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD. Die Maßnahmen der Regierung in Angelegenheiten betreffend den Lebensunterhalt der Bürger stifteten eher Verwirrung und enttäuschten die Bürger.