Nordkoreanische Fußballer besuchen Südkorea für Jugendturnier

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe nordkoreanischer Fußballspieler ist nach Südkorea gekommen, um an einem internationalen Jugendturnier teilzunehmen.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, dass eine 84-köpfige nordkoreanische Delegation heute auf dem Landweg im Westen eingereist sei. Delegationsleiter sei Mun Ung, Chef des 25. April-Sportklubs.Die nordkoreanischen Fußballer nehmen am 5. Ari Sports Cup Jugendfußballturnier teil, das in Chuncheon und Inje in der Provinz Gangwon stattfindet. Die Delegation wird am 3. November über China heimkehren.An dem Wettkampf nehmen acht Mannschaften aus sechs Ländern, darunter beide Koreas, China und Vietnam, teil.Das 4. Turnier fand im August in Pjöngjang statt, 150 Südkoreaner besuchten für die Teilnahme damals Nordkorea.