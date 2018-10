Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit 21 Monaten abgerutscht.Der Leitindex Kospi verlor 1,63 Prozent auf 2.063,3 Zähler.Südkoreanische Aktien sähen sich einer Reihe von ungünstigen Faktoren gegenüber, darunter der Handelskrieg zwischen den USA und China, der Zinsanstieg in den USA, die Krise in Europa und ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum in China, sagte Kim Young-hwan von KB Securities.