US-Sonderbeauftragter für Nordkorea besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Sonderbeauftragte für die Nordkorea-Politik im US-Außenministerium, Stephen Biegun, besucht nächste Woche Südkorea.Das gab das Außenministerium in Washington am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.Biegun werde am 29. und 30. Oktober Südkorea besuchen. Er werde sich mit seinen Ansprechpartnern treffen, um über diplomatische Bemühungen um die endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas zu diskutieren.Bieguns Ansprechpartner ist Lee Do-hoon, der Sonderbeauftragte für Frieden und Sicherheitsangelegenheiten der koreanischen Halbinsel im Außenministerium. Lee besuchte vom 21. bis 23. Oktober Washington und kam mit Biegun zusammen.