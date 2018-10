Südkorea und Japan diskutieren über Stiftung für frühere Sexsklavinnen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben über die Zukunft einer nach ihrer Einigung gegründeten Stiftung zur Unterstützung ehemaliger Sexsklavinnen der japanischen Armee beraten.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Vizeaußenminister Cho Hyun und sein japanischer Amtskollege Takeo Akiba sich am Donnerstag in Tokio über anstehende Angelegenheiten zwischen beiden Ländern ausgetauscht hätten. Dazu zähle die Versöhnungs- und Heilungsstiftung, die Stiftung für Trostfrauen.Die südkoreanische Regierung will die Stiftung binnen Jahresfrist auflösen.Nach weiteren Angaben diskutierten beide Seiten auch über die Denuklearisierung Nordkoreas und Fortschritte im Prozess einer dauerhaften Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel.Cho lud Akiba nach Südkorea ein. Beide Vizeaußenminister vereinbarten, Bemühungen für die Verstärkung der Kooperation zu unternehmen.