Außenministerin verteidigt unterschiedliches Tempo im Umgang mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Außenministerin Kang Kyung-wha ist es unmöglich, die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea und die zwischen Nordkorea und den USA im selben Tempo zu verbessern.Diese Einschätzung teilte Kang am Donnerstag in einem Vortrag an der Yonsei Universität in Seoul hinsichtlich des unterschiedlichen Tempos zwischen Südkorea und der Weltgemeinschaft beim innerkoreanischen Austausch und im Prozess der Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas mit.Südkorea zähle zu den wichtigsten Akteuren in der Frage der koreanischen Halbinsel, sagte Kang.Sie fügte hinzu, sie glaube, dass alle damit einverstanden seien, dass eine atomwaffenfreie und friedliche koreanische Halbinsel das endgültige Ziel sei.