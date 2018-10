Internationales Tauziehen zwischen Nordkorea und USA um Sanktionslockerung

Nordkorea und die USA haben bisher keinen Termin für neue Arbeitsgespräche festgelegt.



US-Außenminister Mike Pompeo hatte Anfang Oktober gesagt, dass das Treffen in baldiger Zeit stattfinden werde.



Wie verlautete, habe Nordkorea noch keine Antwort gegeben.



Unterdessen besuchte der US-Sonderbeauftragte für die Nordkorea-Politik, Stephen Biegun, Russland, die EU und Frankreich. Er bekräftigte die Position der USA, erst nach einer Denuklearisierung die Sanktionen gegen Nordkorea lockern zu wollen.



Nordkorea bat gemeinsam mit Russland und China den UN-Sicherheitsrat darum, offiziell eine Erklärung unter den Mitgliedern in Umlauf zu bringen, in der eine Sanktionslockerung gefordert wird.



Der zweite Nordkorea-USA-Gipfel wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr zustande kommen. Daher meinen Beobachter, dass sich Nordkorea nicht ohne Weiteres an den Verhandlungstisch setzen werde, bis eine Sanktionslockerung durchgesetzt worden sei.