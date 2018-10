Internationales UN-Mitglieder reichen Resolution für Denuklearisierung Nordkoreas ein

UN-Mitgliedsländer haben eine Resolution für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas eingereicht.



Der US-Auslandssender Voice of America berichtete heute, dass 35 Staaten, darunter Japan, Deutschland und Australien, die Resolution im Ersten Ausschuss eingebracht hätten. Das Gremium ist für die Themen Abrüstung, globale Herausforderungen und Gefahren für den Frieden zuständig.



In der Resolution werden die drei Korea-Gipfel und der Nordkorea-USA-Gipfel in Singapur als positive Schritte in Richtung einer endgültigen und vollständigen Denuklearisierung gewürdigt. Pjöngjang wird in der Resolution aufgerufen, seine Versprechen einzuhalten.



Darüber hinaus haben 66 Staaten, darunter Japan, Großbritannien, Italien und Kanada eine Resolution vorgeschlagen, mit der Nordkoreas sechster Atomtest vor einem Jahr als Verstoß gegen Sicherheitsratsresolutionen verurteilt wird.



Die Resolutionen kommen im nächsten Monat zur Abstimmung.