Tourismusministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans

Photo : YONHAP News

Ein Treffen der Tourismusminister Südkoreas, Chinas und Japans findet vom heutigen Freitag bis Sonntag im chinesischen Suzhou statt.Das südkoreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus teilte mit, dass Minister Do Jong-hwan am achten Dreier-Treffen der Tourismusminister teilnehme.Das Treffen ist eine Sitzung auf Regierungsebene, um Wege zur Erweiterung des Austauschs und der Kooperation im Tourismusbereich zu erörtern.Do wird in seiner Grundsatzrede vorschlagen, dass sich die Regierungen und der Zivilsektor gemeinsam bemühen, um durch einen regen Tourismusaustausch und die Kooperation zwischen den drei Ländern einen dauerhaften Frieden, Stabilität und Prosperität in Nordostasien zu erzielen. Er wird auch China und Japan zur aktiven Unterstützung für Kooperationsprojekte zur Belebung des innerkoreanischen Tourismusaustauschs und zur Beteiligung daran aufrufen.