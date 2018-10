Südkorea rückt auf Platz 53 in FIFA-Rangliste vor

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der neuen Weltrangliste des Weltfußballverbandes FIFA die höchste Platzierung in diesem Jahr erreicht.In der am Donnerstag veröffentlichten Oktober-Rangliste rangiert Südkorea mit 1.401 Punkten gemeinsam mit Jamaika auf Platz 53. Damit konnte sich das Land um zwei Ränge verglichen mit dem Vormonat verbessern.Südkorea hatte im Januar auf Platz 59 rangiert und rutschte im Mai auf Platz 61 ab. Seitdem konnte das Land wieder vorrücken.Für die Verbesserung im Oktober spielte offenbar der Sieg der südkoreanischen Nationalmannschaft über Uruguay am 12. Oktober eine wichtige Rolle. Uruguay belegte damals den fünften Platz in der FIFA-Rangliste, fiel jedoch im neuen Ranking auf Platz sechs zurück.Spitzenreiter des Rankings ist Belgien, dahinter folgen Frankreich, Brasilien, Kroatien und England.