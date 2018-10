Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist am Freitag auf ein 21-Monats-Tief abgerutscht.Der Index verlor 1,75 Prozent auf 2.027,15 Zähler. Im Handelsverlauf fiel der Leitindex zwischenzeitlich auf 2.005,74 Zähler.Grund für den Abschwung in Südkorea und führenden Ländern sei auf die erwartete Zinsanhebung in den USA, die Stärkung des Dollar, anhaltende Handelsstreitigkeiten, Sorgen über einen Abschwung der Weltwirtschaft und andere Faktoren zurückzuführen, teilte der Börsenbetreiber in einer Erklärung mit.