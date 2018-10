Filmindustrie hält Seminar im Vorfeld der Hundertjahrfeier des koreanischen Films ab

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld der Hundertjahrfeier des koreanischen Kinos für 2019 wurde ein Seminar abgehalten, um auf die Geschichte koreanischer Filme zurückzublicken und einen Ausblick auf die Zukunft zu geben.Die Veranstaltung wurde am Freitag vom Korean Film Council und dem koreanischen Verband der Filmkritiker veranstaltet. Rund 100 Personen aus der Filmindustrie nahmen daran teil.Vorsitzender des Korean Film Council Oh Seok-geun sagte in einer Eröffnungsrede, dass man sein bestmögliches tun werde, um die Entwicklung des südkoreanischen Films weiter zu unterstützen.Samstag markiert den sogenannten Korean Film Day, der die Ausstrahlung des ersten landeseigenen Films "Kampf für Gerechtigkeit" vom 27. Oktober 1919 zelebriert.