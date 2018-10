Beide Koreas einigen sich auf Abzug von 22 Wachposten in Grenzgebiet

Photo : YONHAP News

Laut Angaben von Südkoreas Generalmajor Kim Do-gyun haben sich Süd- und Nordkorea auf einen gemeinsamen Zeitplan für den Abzug der Wachposten in der entmilitarisierten Zone geeinigt.Kim hat die südkoreanische Delegation bei den Militärgesprächen am Waffenstillstandsort Panmunjom am Freitag geführt.Beide Koreas hätten sich demnach darauf geeinigt, jeweils elf Wachposten bis Ende November abzuziehen.Zusätzlich dazu vereinbarten beide Seiten, gemeinsame Vor-Ort-Untersuchung an der Mündung des Han-Fluss im Grenzgebiet zu betreiben.Ebenfalls soll baldigst ein gemeinsames Militärkomitee aufgebaut werden, das gemäß der Vereinbarung vom Gipfeltreffen im September potenzielle Zwischenfälle im Grenzgebiet verhindern soll.