Internationales USA halten an Sanktionskurs gegen Nordkorea fest

Die USA haben offensichtlich trotz der derzeit andauernden Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas ihren Kurs der Sanktionen strikt beibehalten.



Laut einem Bericht des US-Senders Voice of America vom Freitag hat die US-Regierung dieses Jahr Nordkorea mit neun weiteren Sanktionen belegt. Dies stellt bereits einen Anstieg im Vergleich zu den acht neuen Sanktionen im Vorjahr dar.



Voice of America zufolge hat Washington bis Februar diesen Jahres drei Sanktionen verhängt, in den Folgemonaten zwischen März und Juli jedoch mit weiteren Sanktionen pausiert. In jenem Zeitraum fielen auch die Gespräche über ein gemeinsames Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea.



Seit August hingegen wurden erneut sechs weitere Sanktionen gegen Nordkorea ausgesprochen.



Die Anzahl an nordkoreanischen Personen, die auf die US-Sanktionsliste gesetzt wurden, beläuft sich im laufenden Jahr auf 117. Im letzten Jahr betrug die Anzahl 124.