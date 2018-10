Internationales Militärführer von Südkorea, USA und Japan debattieren regionale Kooperation

Die Militärführer Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans haben sich am Freitag in Washington getroffen, um eine gemeinsame Zusammenarbeit bei regionalen Eventualitäten und Friedensfragen zu besprechen.



Dies gab das Pentagon in einer Pressemitteilung bekannt.



Die Gespräche wurden von Südkoreas Generalstabschef Park Han-ki und seinen Amtskollegen aus den USA und Japan, General Joseph Dunford und Admiral Katsutoshi Kawano angeführt.



Laut Angaben des Pentagons hat General Joseph Dunford bei den Gesprächen erneut seine Verpflichtung zur gemeinsamen Allianz erneuert, Südkorea und Japan im Notfall mit allen militärischen Fähigkeiten zu verteidigen.