Nordkoreas Medien berichten knapp über innerkoreanische Militärgespräche

Nordkoreas Medien haben kurz über die innerkoreanischen Militärgespräche auf Generalsebene am Freitag berichtet.Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, die innerkoreanischen Militärgespräche hätten am Waffenstillstandsort Panmunjom stattgefunden. Beide Koreas hätten die ersten Maßnahmen zur Umsetzung des beim Gipfel im September in Pjöngjang erzielten innerkoreanischen Militärabkommens geprüft und über die technischen Fragen bezüglich der nächsten Schritte beraten. Details zu den Vereinbarungen bei den Gesprächen berichtete KCNA jedoch nicht.Bei den Gesprächen am gestrigen Freitag einigten sich beide Koreas unter anderem darauf, jeweils elf Wachposten an der Grenze bis Ende November vollständig zu beseitigen und ebenfalls ab November mit jeglicher feindseliger Aktivität aufzuhören.