Südkorea strebt weiter Besuch von Kim Jong-un in Seoul im laufenden Jahr an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung strebt weiter an, den Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Seoul im laufenden Jahr zu ermöglichen.Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-hwa sagte am Freitag, Seoul unternehme weiterhin Bemühungen darum, den Besuch Kims in Seoul noch 2018 zustande zu bringen.Der Besuch werde im Hinblick auf den Frieden und die Denuklearisierung fruchtbare Ergebnisse bringen, sagte Kang.Damit vertrat die Außenministerin die Position, dass Seoul unabhängig von dem Termin des zweiten US-nordkoreanischen Gipfels Kims Besuch in Seoul vorantreiben wird.Ranghohe US-Regierungsbeamte gehen davon aus, dass der zweite Gipfel zwischen Trump und Kim erst Anfang nächstes Jahr stattfinden wird.