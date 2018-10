Internationales US-Außenministerium verurteilt illegale Cyber-Aktivitäten Nordkoreas

Das US-Außenministerium hat erneut Nordkoreas illegale Aktivitäten im Cyberraum scharf kritisiert.



Der US-amerikanische Auslandsdienst Voice of America (VOA) berichtete, Nordkorea tendiere dazu, im Cyberraum zerstörerische und schädliche Aktivitäten zu unternehmen. Washington wolle Nordkorea zeigen, dass das Land Konsequenzen für sein provokatives und verantwortungsloses Handeln in Kauf nehmen müsse.



Anfang September verhängte die US-Regierung gegen einen nordkoreanischen Programmierer und dessen staatlichen Arbeitgeber Sanktionen wegen des Vorwurfs, sich an der Cyberattacke auf das amerikanische Unternehmen Sony Pictures Entertainment vor vier Jahren beteiligt zu haben. Das US-Finanzministerium klagte den 34-jährigen Computerspezialisten Park Jin-hyok an und setzte seinen Arbeitgeber Chosun Expo Joint Venture auf eine Sanktionsliste.