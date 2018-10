Wirtschaft Südkoreas vier größte Banken verzeichnen vier Prozent Gewinnplus

Die vier größten Banken in Südkorea haben ein Gewinnplus von vier Prozent verzeichnet.



Zusammen kamen KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank und KEB Hana Bank auf einen Gewinn in Höhe von 16,76 Billionen Won oder 14,6 Milliarden Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres.



Das teilte eine Aufsichtsbehörde am Sonntag mit. Im Jahresvergleich sei der Gewinn der führenden Banken um zehn Prozent gestiegen.



An der Spitze rangiert KB Kookmin mit einem Gewinn von 4,5 Billionen Won, gefolgt von Woori, Shinhan und KEB Hana.



Sollte der Trend im restlichen Jahresverlauf anhalten, könnten die Geschäftsbanken die Marke von 20 Billionen Won übertreffen.