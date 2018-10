Innerkoreanische Erklärung von Pjöngjang tritt in Kraft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die beim Korea-Gipfel im September unterzeichnete Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang in Kraft gesetzt.Die Erklärung wurde am 23. Oktober auf der Kabinettssitzung gebilligt und von Präsident Moon Jae-in ratifiziert.Die Erklärung wurde am Montag im Amtsblatt im Namen von Präsident Moon, Ministerpräsident Lee Nak-yon und Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon veröffentlicht. Zur Begründung des Erlasses hieß es, dass die Erklärung den Staat oder die Bürger finanziell nicht sonderlich belasten würde und dass Projekte im Zusammenhang mit der Erklärung durchgeführt werden sollten.Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt trat die Erklärung umgehend in Kraft.Das von Präsident Moon ratifizierte innerkoreanische Militärabkommen zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung wird noch in dieser Woche im Amtsblatt veröffentlicht. Die Vereinbarung wurde bereits wirksam, da beide Koreas sich bei ihren Gesprächen auf Generalsebene am 26. Oktober gegenseitig über ihre Ratifizierungsverfahren in Kenntnis setzten.