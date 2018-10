Südkoreanische Taekwondo-Athleten treten in Pjöngjang auf

Photo : KBS News

Eine Gruppe südkoreanischer Taekwondo-Athleten reist diese Woche für Auftritte nach Pjöngjang.Eine Delegation des von Südkorea angeführten Taekwondo-Verbandes World Taekwondo (WF) besucht auf Einladung der von Nordkorea angeführten Internationalen Taekwondo-Föderation (ITF) von Dienstag bis Samstag Pjöngjang.Die 49-köpfige Delegation wird am Dienstag am Flughafen Gimpo in Seoul aufbrechen und über Peking nach Pjöngjang fliegen. Die Delegation besteht aus Führungskräften des WF und 22 Athleten zur Demonstration. Alle Mitglieder des Demonstrationsteams sind Südkoreaner.Während seines Aufenthalts wird das WT-Demonstrationsteam zweimal in der Pjöngjanger Taekwondo-Halle auftreten, am Mittwoch allein und am Freitag gemeinsam mit einem Demonstrationsteam der ITF.