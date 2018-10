Erste Südkoreaner können nach Taifun Saipan verlassen

Photo : YONHAP News

Nach dem schweren Taifun auf der Insel Saipan im Westpazifik haben am Wochenende die ersten Südkoreaner zurückkehren können.Eine Militärmaschine habe am Samstag und Sonntag 488 Südkoreaner nach Guam geflogen, von wo aus sie Linienflüge in die Heimat nehmen konnten, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Auf dem Flughafen Saipan starten und landen unterdessen wieder Flugzeuge. Asiana Airlines beförderte am Sonntagabend 258 Passagiere von Saipan nach Südkorea.Auch heute sollen vier Maschinen etwa 800 bis 900 auf der Insel gestrandete Urlauber heimbringen.