Trump will bei Einigung mit Nordkorea nichts überstürzen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will bei einer Einigung mit Nordkorea nichts überstürzen.Es kümmere ihn nicht, wie lange die Beilegung der Nuklearangelegenheit dauere, solange es keine Atomversuche gebe. Das sagte Trump am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung in Illinois.Seine Vorgänger hätten die Nordkoreafrage 70 Jahre lang vernachlässigt, doch er habe innerhalb von nur vier Monaten Fortschritte erzielt.Auch betonte Trump sein gutes Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Die Dinge liefen gut, fügte er hinzu.Das US-Staatsoberhaupt prognostizierte Nordkorea eine helle wirtschaftliche Zukunft im Gegenzug für eine Denuklearisierung. Das kommunistische Land sei zwischen China, Russland und Südkorea sehr gut gelegen, erläuterte er.