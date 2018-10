Moon zu Tour mit Kim Jong-un zum Berg Halla bereit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gerne zu einer Tour auf den Berg Halla mitnehmen, sollte er Südkorea besuchen.Die entsprechende Äußerung machte Moon, als er am Sonntag mit Reportern auf den Berg Bukgak hinter dem Präsidentensitz stieg. Dabei wies er auf den Ausdruck „Vom Berg Baekdu bis zum Berg Halla“ hin.Er betonte, es gebe viel zu tun, um die Gelegenheiten zu nutzen, damit der laufende Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel nicht scheitere. Südkorea müsse sich einerseits mit Nordkorea und andererseits mit den USA zusammen bemühen.An der Bergwanderung nahmen 147 Reporter von 107 Medienanstalten sowie etwa 20 Mitarbeiter des Präsidialamtes einschließlich des Stabschefs Im Jong-seok teil.Der Halla ist der höchste Berg in Südkorea, und der Baekdu der höchste Berg in Nordkorea. Während des Besuchs von Moon im September in Nordkorea bestiegen beide Staatschefs den Baekdu.