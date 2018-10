US-Sonderbeauftragter für Nordkorea besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Sonderbeauftragte für die Nordkorea-Politik im US-Außenministerium, Stephen Biegun, ist am Sonntag in Südkorea eingetroffen.Biegun ist Chefunterhändler bei künftigen Verhandlungen mit Nordkorea.Er kommt am Montag mit Außenministerin Kang Kyung-wha zusammen und anschließend mit dem Sonderbeauftragten für Frieden und Sicherheitsangelegenheiten der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, Lee Do-hoon.Biegun und Lee, Chefunterhändler ihres Landes für Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm, werden über eine Verhandlungsstrategie nach den Zwischenwahlen in den USA diskutieren. Sie werden sich voraussichtlich auch gegenseitig über die Ergebnisse der Analyse des jüngsten Verhaltens Nordkoreas informieren.Als weiteres Gesprächsthema wird erwartet, ob im Zuge der Umsetzung der innerkoreanischen Vereinbarungen wie der Bauarbeiten für eine innerkoreanische Eisenbahnverbindung eine Ausnahme von den Nordkorea-Sanktionen gemacht wird.Während seines Aufenthalts in Südkorea bis Dienstag wird Biegun auch Mitarbeiter des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt treffen, hieß es.