Außenministerin Kang empfängt US-Sondergesandten für Nordkorea

Außenministerin Kang Kyung-wha hat den US-Sondergesandten für Nordkorea Stephen Biegun zu einem Gespräch empfangen.Beide tauschten sich heute in Seoul über Strategien für den Umgang mit Nordkorea und die innerkoreanische Zusammenarbeit aus.Im Mittelpunkt des hinter verschlossenen Türen geführten Gesprächs standen offenbar die Anstrengungen für Gespräche auf hoher Ebene sowie Arbeitsebene zwischen Nordkorea und den USA.Ein weiteres Thema dürften Ausnahmen von den Nordkorea-Sanktionen gewesen sein. Südkorea will Vereinbarungen mit Nordkorea zur Verbindung von Eisenbahnstrecken umsetzen. Auch die Modernisierung von Baumschulen in Nordkorea wurde offenbar angesprochen.Biegun traf heute außerdem den südkoreanischen Chefunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea, Lee Do-hoon.