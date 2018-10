Seoul will kostenloses Mittagessen bis 2021 auf alle Schulen erweitern

Photo : YONHAP News

Ab 2021 wird an allen Grund-, Mittel- und Oberschulen in Seoul ein kostenloses Mittagessen angeboten.Die Stadtverwaltung gab auf einer Pressekonferenz am Montag bekannt, dass das derzeit an den Grund- und Mittelschulen angebotene umweltfreundliche kostenlose Mittagessen ab 2021 auf alle 320 Oberschulen in Seoul erweitert werde.Die Stadt will nächstes Jahr an 96 Oberschulen in neun Stadtbezirken das Programm probeweise einführen. Im ersten Jahr werden 24.000 Schüler in der dritten Oberschulklasse davon profitieren.Das Volumen wird jedes Jahr gesteigert, im Jahr 2021 werden 930.000 Schüler an 1.302 Grund-, Mittel- und Oberschulen in der Hauptstadt unentgeltlich zu Mittag essen.Die Kosten von jährlich 700 Milliarden Won (615 Milliarden Dollar) hierfür wird das städtische Bildungsamt zur Hälfte übernehmen. Die Stadtverwaltung und die Bezirksverwaltungen werden jeweils 30 und 20 Prozent der Kosten tragen.