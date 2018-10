Koreanischer Ringkampf Ssireum wird voraussichtlich als immaterielles Kulturerbe anerkannt

Photo : YONHAP News

Ssireum, der traditionelle koreanische Ringkampf, wird voraussichtlich auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt.Ein Beurteilungsgremium unter dem UNESCO-Komitee für immaterielles Kulturerbe habe empfohlen, Ssireum der Republik Korea auf die Liste zu setzen, teilte die südkoreanische Behörde für Kulturerbe am Montag mit.Nordkorea hatte seinerseits die Aufnahme von Ssireum in die Liste beantragt, diesbezüglich empfahl das Gremium ebenfalls eine Aufnahme.Damit stiegen die Chancen für eine gemeinsame Aufnahme der Anträge Süd- und Nordkoreas. Hierfür müssen beide Koreas jedoch ihren jeweiligen Antrag zurücknehmen und einen gemeinsamen Antrag einreichen.Südkorea hat derzeit 19 Einträge auf der Liste des immateriellen Kulturerbes. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme von Ssireum wird bei der 13. Sitzung des zwischenstaatlichen Ausschusses für immaterielles Kulturerbe gefällt, die am 26. November in Mauritius beginnt.