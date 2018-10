US-Sondergesandter für Nordkorea trifft Stabschef des Präsidialamtes in Seoul

Photo : YONHAP News

Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, ist am Montag mit dem Stabschef des südkoreanischen Präsidialamts, Im Jong-seok, zusammengekommen.Es gilt als ungewöhnlich, dass der US-Chefunterhändler für die Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas Im traf, der nicht für Auswärtiges und Sicherheit zuständig ist.Laut dem Präsidialamt kam das Treffen auf Wunsch der USA zustande.Im habe Biegun gebeten, die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA erfolgreich zu führen. Biegun habe um Unterstützung der südkoreanischen Regierung gebeten, teilte das Präsidialamt mit.Biegun traf am Sonntag in Südkorea ein. Wie verlautete, sei sein Besuch erfolgt, da die USA von Südkorea eine nähere Erläuterung zur Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen verlangt hätten.Biegun wird sich am Dienstag mit Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon und dem Chef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, Chung Eui-yong, treffen.