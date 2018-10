Jugend-Fußballspiel zwischen Süd- und Nordkorea

Photo : KBS News

In Chuncheon ist ein internationales Jugend-Fußballturnier eröffnet worden, an dem auch nordkoreanische Athleten teilnehmen.Im Eröffnungsspiel des 5. Ari Sports Cup Internationalen U-15-Fußballturniers am Montag trafen eine südkoreanische und eine nordkoreanische Mannschaft aufeinander.15.000 Zuschauer sahen sich das Spiel im Stadion an und schwenkten die Flagge der koreanischen Halbinsel.Das Fußballturnier stellt das erste Projekt des innerkoreanischen Sportaustauschs seit dem Korea-Gipfel am 27. April dar. Daran nehmen jeweils zwei Teams aus beiden Koreas und jeweils ein Team aus China, Vietnam, Usbekistan und Iran teil.